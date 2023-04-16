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Марин Ле Пен рассказала о состоянии отца

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Депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен рассказала о состоянии своего отца, который накануне попал в больницу. Об этом сообщает телеканал TF1-LCI.

Марин Ле Пен рассказала о состоянии отца
© ТАСС

Основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен сейчас находится в больнице. Некоторые французские СМИ написали о тяжелом сердечном приступе. Источник в его окружении сообщил TF1-LCI, что накануне, 15 апреля у политика было «легкое сердечное недомогание».

Информацию о госпитализации подтвердила дочь Ле Пена, уточнив, что с отцом все в порядке.

«Мой отец достойно приближается к своему 95-летию. Время от времени требуется несколько поездок в больницу, чтобы пройти некоторые процедуры. Но с ним все в порядке, это главное», - сказала Марин Ле Пен.

Депутат отметила, что еще не видела отца. Она не стала комментировать его возможные проблемы с сердцем.

Жан-Мари Ле Пен – французский политик с националистическими взглядами, депутат Европарламента. Пять раз баллотировался в президенты. Лидер Национального фронта с момента его основания в 1972 году и до 2011 года, когда он уступил руководство своей дочери Марин Ле Пен.

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