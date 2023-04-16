Марин Ле Пен рассказала о состоянии отца

Депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен рассказала о состоянии своего отца, который накануне попал в больницу. Об этом сообщает телеканал TF1-LCI.

Основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен сейчас находится в больнице. Некоторые французские СМИ написали о тяжелом сердечном приступе. Источник в его окружении сообщил TF1-LCI, что накануне, 15 апреля у политика было «легкое сердечное недомогание».

Информацию о госпитализации подтвердила дочь Ле Пена, уточнив, что с отцом все в порядке.

«Мой отец достойно приближается к своему 95-летию. Время от времени требуется несколько поездок в больницу, чтобы пройти некоторые процедуры. Но с ним все в порядке, это главное», - сказала Марин Ле Пен.

Депутат отметила, что еще не видела отца. Она не стала комментировать его возможные проблемы с сердцем.