$81.50-0.1790.16+0.16
27 минут назад

Лукашенко пообещал белорусам сохранение мира в стране

ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил жителей республики в том, что, если каждый "будет заниматься своим делом", в стране удастся сохранить мир. Такое заявление он сделал в воскресенье в ходе посещения на Пасху Спасо-Преображенского храма на своей малой родине в городе Шклов Могилевской области.

Лукашенко пообещал белорусам сохранение мира в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мир вокруг - вы видите, что делается, - и нам стоит колоссальных усилий, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, каждый своим делом, мы сохраним [мир], сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этой земле, когда вокруг все бурлит, шумит", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский президент отметил, что в стране многие, не понимая, что будет завтра, не планируют на дальнюю перспективу.

"Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены", - сказал Лукашенко.

Он пожелал белорусам мира и здоровья.

"Все остальное мы найдем. Не найдем, как я часто говорю, - купим. А здоровье не купишь", - отметил Лукашенко.

В мире,Александр Лукашенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий