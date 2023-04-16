Лукашенко пообещал белорусам сохранение мира в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил жителей республики в том, что, если каждый "будет заниматься своим делом", в стране удастся сохранить мир. Такое заявление он сделал в воскресенье в ходе посещения на Пасху Спасо-Преображенского храма на своей малой родине в городе Шклов Могилевской области.
"Мир вокруг - вы видите, что делается, - и нам стоит колоссальных усилий, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, каждый своим делом, мы сохраним [мир], сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этой земле, когда вокруг все бурлит, шумит", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Белорусский президент отметил, что в стране многие, не понимая, что будет завтра, не планируют на дальнюю перспективу.
"Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены", - сказал Лукашенко.
Он пожелал белорусам мира и здоровья.
"Все остальное мы найдем. Не найдем, как я часто говорю, - купим. А здоровье не купишь", - отметил Лукашенко.