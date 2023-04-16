Лукашенко пообещал белорусам сохранение мира в стране

"Мир вокруг - вы видите, что делается, - и нам стоит колоссальных усилий, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, каждый своим делом, мы сохраним [мир], сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этой земле, когда вокруг все бурлит, шумит", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.