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33 минуты назад

В США дефицит смертельных инъекций для казни

Ferra.ruиещё 2

Штат Огайо отложил три казни из-за нехватки препаратов для смертельной инъекции. Губернатор Майк ДеВайн сослался на нежелание фармацевтических поставщиков продавать вещества, необходимые для проведения процедуры, чтобы «обеспечить безопасность жителей штата».

В США наблюдается дефицит смертельных инъекций для казни
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Из-за этого пришлось перенести казни трех убийц с августа, сентября и октября этого года на отдельные даты уже в 2026 году.

Представители отрасли ранее поставили ультиматум властям Огайо, заявив, что прекратят продажу своей продукции, если узнают, что их препараты используются для казней. Следует отметить, что последняя казнь в Огайо была проведена в 2018 году.

Это не первый случай, когда в США возникает проблема нехватки препаратов для смертельных инъекций. Некоторые штаты в таких случаях прибегают к использованию альтернативных методов казни.

В мире,Майк Девайн,
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