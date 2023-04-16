В США наблюдается дефицит смертельных инъекций для казни

Штат Огайо отложил три казни из-за нехватки препаратов для смертельной инъекции. Губернатор Майк ДеВайн сослался на нежелание фармацевтических поставщиков продавать вещества, необходимые для проведения процедуры, чтобы «обеспечить безопасность жителей штата».

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Из-за этого пришлось перенести казни трех убийц с августа, сентября и октября этого года на отдельные даты уже в 2026 году.

Представители отрасли ранее поставили ультиматум властям Огайо, заявив, что прекратят продажу своей продукции, если узнают, что их препараты используются для казней. Следует отметить, что последняя казнь в Огайо была проведена в 2018 году.