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42 минуты назад

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины

Газета.Ruиещё 1

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой информации страны.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Тревога прозвучала в 9:02 (совпадает с мск).

15 апреля воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях на северо-востоке Украины.

По информации ведомства, сирены зазвучали в этих регионах в 21:22 по московскому времени.

14 апреля воздушная тревога объявлялась в Николаевской области Украины, а также в подконтрольной украинским властям части Херсонской области.

13 апреля воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине районах Донецкой народной республики и Запорожской области.

10 октября 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на действия Киева. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

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