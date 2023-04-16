Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой информации страны.

Тревога прозвучала в 9:02 (совпадает с мск).

15 апреля воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях на северо-востоке Украины.

По информации ведомства, сирены зазвучали в этих регионах в 21:22 по московскому времени.

14 апреля воздушная тревога объявлялась в Николаевской области Украины, а также в подконтрольной украинским властям части Херсонской области.

13 апреля воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине районах Донецкой народной республики и Запорожской области.