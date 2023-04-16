Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой информации страны.
Тревога прозвучала в 9:02 (совпадает с мск).
15 апреля воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях на северо-востоке Украины.
По информации ведомства, сирены зазвучали в этих регионах в 21:22 по московскому времени.
14 апреля воздушная тревога объявлялась в Николаевской области Украины, а также в подконтрольной украинским властям части Херсонской области.
13 апреля воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине районах Донецкой народной республики и Запорожской области.
10 октября 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на действия Киева. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.