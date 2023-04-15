Newsweek: Трамп жаждет отомстить Зеленскому

Экс-президент США Дональд Трамп жаждет отомстить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после того, как тот отказал ему в просьбе провести расследование в отношении сына президента США Хантера Байдена. Об этом заявил профессор политики колледжа Джуниата в Хантингдоне Эмиль Нагенгаст. Он отметил, что в связи с этим возвращение Трампа в Белый дом станет катастрофой для Украины и ее лидера.

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«Если Трамп вернется в Белый дом, это станет катастрофой для Зеленского и Украины. У Трампа и Зеленского был телефонный разговор в сентябре 2019 года, когда украинский лидер отказал Трампу в просьбе провести расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, что привело к первому импичменту [Трампа]. Трамп принял это на свой счет, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить Зеленскому», — сказал Нагенгаст журналу Newsweek.

Он предположил, что Трамп при положительном для него исходе выборов в 2024 году разорвет тесные отношения с Украиной, которые выстроил Байден. По мнению профессора, избрание Трампа на пост президента США приведет к изменению подхода администрации к российско-украинскому конфликту с катастрофическими последствиями для Киева.