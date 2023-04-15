$81.50-0.1790.16+0.16
52 минуты назад

Финляндия достроила первый участок забора на границе с РФ

Газета.Ru

Финские пограничники представили первую секцию 200-километрового ограждения на границе с Россией, возводить который начали в связи с опасениями по поводу нелегальной миграции и других сфер безопасности. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на генерала пограничной службы Финляндии Яри Толппанена.

В материале отмечается, что чиновники продемонстрировали строительную площадку первого трехкилометрового участка возле пограничного города Иматра на юго-востоке страны.

По информации агентства, завершить строительство ограждения планируется к 2026 году.

Ранее стало известно, что финские власти начинают подготовку к возведению первого 75-километрового участка забора на границе с Россией.

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об официальном вступлении Финляндии в НАТО.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о последствиях присоединения Финляндии к НАТО для России. По его словам, Североатлантический альянс может разместить на территории республики военные базы, а также ракеты, в том числе ядерные.

В мире,Политика,Видео,Матеуш Моравецкий,Владимир Шаповалов,НАТО,
57
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий