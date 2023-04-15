Финляндия достроила первый участок забора на границе с РФ

Финские пограничники представили первую секцию 200-километрового ограждения на границе с Россией, возводить который начали в связи с опасениями по поводу нелегальной миграции и других сфер безопасности. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на генерала пограничной службы Финляндии Яри Толппанена.

В материале отмечается, что чиновники продемонстрировали строительную площадку первого трехкилометрового участка возле пограничного города Иматра на юго-востоке страны.

По информации агентства, завершить строительство ограждения планируется к 2026 году.

Ранее стало известно, что финские власти начинают подготовку к возведению первого 75-километрового участка забора на границе с Россией.

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об официальном вступлении Финляндии в НАТО.