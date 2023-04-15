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Солист Sex Pistols с нецензурным заявлением обратился к принцу Гарри и Меган Маркл

Солист группы Sex Pistols Джон Лайдон с нецензурным заявлением обратился к принцу Гарри и Меган Маркл, сообщает Page Six.

Солист Sex Pistols с нецензурным заявлением обратился к принцу Гарри и Меган Маркл
© Netflix

Британский музыкант эмоционально отреагировал на недавние рассказы супружеской пары о том, как им было непросто взаимодействовать с королевской семьей.

«Если вы хотите для себя лучшей и более спокойной жизни, тогда просто свалите из королевской семьи. Просто свалите и заткнитесь уже наконец. Я в своей жизни тоже разрывал отношения с неприятными для меня людьми. Это было непросто, но необходимо. Вот и им я желаю уже наконец сделать что-то, чтобы перестать быть жертвами ситуации, и проявить какую-то решительность. А не продолжать ныть снова и снова», — резко высказался музыкант.

Ранее стало известно, что Кэти Перри, Лайонел Ричи и Андреа Бочелли выступят на концерте в честь коронации Карла III, которая состоится 6 мая.

В возрасте 46 лет скончался гитарист ирландской рок-группы The Script Марк Шихан.

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