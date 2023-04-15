Солист Sex Pistols с нецензурным заявлением обратился к принцу Гарри и Меган Маркл

«Если вы хотите для себя лучшей и более спокойной жизни, тогда просто свалите из королевской семьи. Просто свалите и заткнитесь уже наконец. Я в своей жизни тоже разрывал отношения с неприятными для меня людьми. Это было непросто, но необходимо. Вот и им я желаю уже наконец сделать что-то, чтобы перестать быть жертвами ситуации, и проявить какую-то решительность. А не продолжать ныть снова и снова», — резко высказался музыкант.