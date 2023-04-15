В Судане произошли столкновения между спецназом и армией

В городе Хартум в районе военного лагеря спецназа слышны звуки выстрелов. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в столице Судана начались перестрелки между подразделениями сил быстрого реагирования и регулярной армией.

Представитель командования СБР пояснил, что в субботу, 15 апреля, штаб спецназа был внезапно атакован солдатами суданской армии. По его словам, они применяют как стрелковое, так и тяжелое оружие.

Кроме того, боестолкновения между регулярными войсками и СБР зафиксированы в районе военной базы в городе Мерове.

Бронетехника суданской армии заблокировала подъезды к президентскому дворцу в Хартуме, сообщает ТАСС.