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22 минуты назад

В Судане произошли столкновения между спецназом и армией

Илья Родин

В городе Хартум в районе военного лагеря спецназа слышны звуки выстрелов. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в столице Судана начались перестрелки между подразделениями сил быстрого реагирования и регулярной армией.

Представитель командования СБР пояснил, что в субботу, 15 апреля, штаб спецназа был внезапно атакован солдатами суданской армии. По его словам, они применяют как стрелковое, так и тяжелое оружие.

Кроме того, боестолкновения между регулярными войсками и СБР зафиксированы в районе военной базы в городе Мерове.

Бронетехника суданской армии заблокировала подъезды к президентскому дворцу в Хартуме, сообщает ТАСС.

Звуки перестрелок слышны во многих районах города, напуганные стрельбой мирные жители паникуют.

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