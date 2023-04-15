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Что известно о взрыве рядом с премьером Японии

Рядом с премьер-министром Японии Фумио Кисидой произошел взрыв в первый день мероприятий в рамках председательства Токио в Группе семи (G7). ТАСС собрал основное о ситуации.

Что известно о взрыве рядом с премьером Японии
©  Twitter @Ak2364N/ via REUTERS

Перед началом выступления премьера в префектуре Вакаяма мужчина бросил рядом с главой правительства предмет, похожий на дымовую шашку, после чего произошел взрыв.Кисида был эвакуирован с места происшествия и вскоре выступил в другом месте. В результате инцидента никто не пострадал, злоумышленник задержан. Полиция ведет расследование.Личность организатора взрыва установлена - им оказался 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси.

График мероприятий G7 не менялся

Инцидент произошел в первый день министерских встреч в рамках японского председательства в G7. В субботу в Саппоро (префектура Хоккайдо) проходит встреча министров климата, энергетики и окружающей среды.В воскресенье в Каруидзаве стартует встреча министров иностранных дел "семерки". Как сообщили ТАСС организаторы, взрыв не повлиял на график мероприятий.

Меры безопасности с учетом убийства Абэ

На этом фоне в Каруидзаве действуют усиленные меры безопасности: центральный вокзал, куда прибывают участники встречи и журналисты, патрулируют наряды полиции, в городе выставлены блокпосты.Вопросам обеспечения безопасности высокопоставленных лиц уделяется в Японии пристальное внимание после того, как в июле прошлого года в результате нападения был убит экс-премьер Синдзо Абэ.

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