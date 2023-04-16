В Германии отключили от энергосети три последние работающие АЭС - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Об этом сообщило в воскресенье DPA со ссылкой на компании-операторов станций.

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АЭС в субботу до последнего часа, пока было возможно, вырабатывали электричество. Последней в 23:59 по местному времени (00:59 воскресенья) была от сети отключена станция "Неккарвестхайм-2" (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

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"Мы работаем в соответствии с буквой закона и тут однозначно продолжение работы реактора с 16 апреля было бы уголовным преступлением", - приводит агентство слова Геррита Нихауса - руководителя рабочей группы по надзору за АЭС, созданной в Министерстве окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ.

Решение о постепенном отказе от АЭС было принято еще в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, после аварии на АЭС "Фукусима-1". Последние станции первоначально власти планировали отключить к 1 января 2023 года, но в свете конфликта на Украине и ситуации с поставками энергоносителей из РФ было решено продлить сроки эксплуатации до 15 апреля.

Отключение АЭС вызвало в обществе и политических кругах ФРГ ожесточенные дискуссии и споры, которые вряд ли стихнут в ближайшее время и могут с новой силой разгореться в случае нехватки энергии. Причем большинство жителей ФРГ, как показывают опросы, не поддерживают отключение АЭС. Даже в рядах правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия) произошел раскол по вопросу отключения станций. Свободные демократы выступали за продолжение использования АЭС и настаивали на том, что атомная энергетика надежна и не наносит ущерба окружающей среде. Однако "зеленым" в итоге удалось отстоять в правительстве свою повестку и добиться отключения.