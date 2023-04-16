Талибы* запретили использовать свою территорию для действий против России

Советник по международному сотрудничеству Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Магомедбашир Албогачиев заявил, что назначенный талибами (организация запрещена в России) заместитель премьер-министра Афганистана Мавлави Абдул Кабир во время встречи с российскими мусульманами заявил, что Кабул не допустит использование территории государства против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в рамках встречи с российской делегацией в Кабуле Мавлави Абдул Кабир попросил передать руководству РФ, что талибы не дадут использовать свою территорию против российской стороны или стран Средней Азии.

"Абдул Кабир сообщил, что афганцы – люди слова, никогда не продадутся за американские доллары", — подчеркнул Албогачиев.

Он добавил, что в текущий момент Афганистан заинтересован в полном объеме наладить торгово-экономические связи с Россией.