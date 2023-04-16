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22 минуты назад

Талибы* заявили, что не дадут использовать свою территорию для действий против России

Газета.Ruиещё 1

Советник по международному сотрудничеству Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Магомедбашир Албогачиев заявил, что назначенный талибами (организация запрещена в России) заместитель премьер-министра Афганистана Мавлави Абдул Кабир во время встречи с российскими мусульманами заявил, что Кабул не допустит использование территории государства против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Талибы* запретили использовать свою территорию для действий против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в рамках встречи с российской делегацией в Кабуле Мавлави Абдул Кабир попросил передать руководству РФ, что талибы не дадут использовать свою территорию против российской стороны или стран Средней Азии.

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"Абдул Кабир сообщил, что афганцы – люди слова, никогда не продадутся за американские доллары", — подчеркнул Албогачиев.

Он добавил, что в текущий момент Афганистан заинтересован в полном объеме наладить торгово-экономические связи с Россией.

Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия разочарована тем, как движение "Талибан" регулируют ситуацию в Афганистане.

В мире,Энергетика,Замир Кабулов,МИД России,Талибан,
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