Британское издание Financial Times пишет, что Китай отказывается разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования о, предположительно, разведывательном китайском аэростате, сбитом американскими военными в феврале.
"Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом", - сообщает газета.
Ранее "СП" писала, что французский лидер Эммануэль Макрон «целует в зад» Китай. Об этом сообщил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.
В интервью Fox News бывший президент США подчеркнул, что у его страны в этом сумасшедшем мире «абсолютно отсутствует право голоса». Он назвал Макрона своим другом, который целует председателя КНР Си Цзиньпина «в задницу», цитирует Трампа Politico.