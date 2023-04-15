В Китае объяснили отказ Блинкену в посещении Пекина

"Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом", - сообщает газета.