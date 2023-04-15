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26 минут назад

В Китае объяснили, почему не хотят видеть Блинкена

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Британское издание Financial Times пишет, что Китай отказывается разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования о, предположительно, разведывательном китайском аэростате, сбитом американскими военными в феврале.

В Китае объяснили отказ Блинкену в посещении Пекина
Фото: ТАССТАСС

"Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом", - сообщает газета.

Блинкен заявил о готовности посетить Китай, "когда созреют условия"

Ранее "СП" писала, что французский лидер Эммануэль Макрон «целует в зад» Китай. Об этом сообщил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

В интервью Fox News бывший президент США подчеркнул, что у его страны в этом сумасшедшем мире «абсолютно отсутствует право голоса». Он назвал Макрона своим другом, который целует председателя КНР Си Цзиньпина «в задницу», цитирует Трампа Politico.

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