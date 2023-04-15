Украинца чуть не убили посреди города в Канаде

Украинца, который только недавно прибыл в Канаду и смог устроиться на работу, чуть не убили посреди города. Об этом сообщила обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи, передает РИА Новости.

«Мужчина, который в четверг утром получил ножевое ранение на автобусной остановке в Эдмонтоне, прибыл в Канаду с Украины всего несколько дней назад», — указала она со ссылкой на данные полицейской службы Эдмонтона.

Пострадавшим оказался 48-летний Иван Пилипчук, который в день происшествия сидел на автобусной остановке и мирно пил кофе. Вскоре на него напал незнакомец, вооруженный острым предметом. Украинца доставили в больницу с серьезными травмами.

Обозреватель уточняет, что Пилипчук получил рабочую визу и третьего апреля устроился на работу. Он направлялся на стройку, когда получил ножевое ранение.

Местная жительница рассказала CTV News, что не ездит на автобусах, так как не чувствует себя в безопасности там. Она упомянула о своем страхе стать «очередной жертвой».