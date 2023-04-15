$81.50-0.1790.16+0.16

Украинца чуть не убили посреди города в Канаде

9

Украинца, который только недавно прибыл в Канаду и смог устроиться на работу, чуть не убили посреди города. Об этом сообщила обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи, передает РИА Новости.

Украинца чуть не убили посреди города в Канаде
© ТАСС

«Мужчина, который в четверг утром получил ножевое ранение на автобусной остановке в Эдмонтоне, прибыл в Канаду с Украины всего несколько дней назад», — указала она со ссылкой на данные полицейской службы Эдмонтона.

Пострадавшим оказался 48-летний Иван Пилипчук, который в день происшествия сидел на автобусной остановке и мирно пил кофе. Вскоре на него напал незнакомец, вооруженный острым предметом. Украинца доставили в больницу с серьезными травмами.

Обозреватель уточняет, что Пилипчук получил рабочую визу и третьего апреля устроился на работу. Он направлялся на стройку, когда получил ножевое ранение.

Местная жительница рассказала CTV News, что не ездит на автобусах, так как не чувствует себя в безопасности там. Она упомянула о своем страхе стать «очередной жертвой».

Ранее приехавшие в Канаду жители Украины обратили внимание на отсталость и архаичность страны. В марте 2022 года Оттава предоставила беженцам с Украины экстренное разрешение на въезд, при этом прибывшие не имеют статуса постоянного жителя или беженца. Они могут остаться в стране в качестве временных резидентов не более чем на три года.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий