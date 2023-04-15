Байден принял решение по участию в президентских выборах

Президент США Джо Байден заявил, что принял решение по участию в выборах главы государства 2024 года, и объявит о нем «относительно скоро». Об этом сообщает ТАСС.

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«Я уже сделал эти расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро», — ответил Байден перед вылетом из Дублина на вопрос журналистов о своих планах по переизбранию.

«Я говорил вам, что мой план — баллотироваться вновь», — подчеркнул американский президент.

10 апреля Байден заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы в 2024 году, но пока не готов официально объявить об этом.

О неготовности Байдена официально выдвинуть свою кандидатуру ранее сообщало CNN. Согласно данным телеканала, политик твердо намерен заявить об участии в предстоящих выборах, но не может определиться с датой и местом расположения предвыборного штаба. По информации телеканала, заявление планируется летом.