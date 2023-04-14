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Зеленский сообщил о попадании ракеты в жилой дом

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета попала в жилой дом в Славянске. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Зеленский сообщил о попадании ракеты в жилой дом
© globallookpress.com

По его словам, погибли, по меньшей мере, пять человек. Глава Донецкой областной гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что по городу был нанесен ракетный удар. Он отметил, что в результате оказались повреждены пять многоэтажек, пять частных домов, а также магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.

Кириленко добавил, что еще 15 человек пострадали, семеро могут быть под завалами, в том числе ребенок.

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