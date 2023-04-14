СМИ: Макрон утвердит закон о пенсионной реформе в течение двух дней
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время утвердит закон о пенсионной реформе. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в окружении французского лидера.
По его данным, "закон будет промульгирован (подписан и официально обнародован) Макроном в ближайшие 48 часов" и вступит в силу.
Отдельные меры, предусмотренные этим документом, начнут действовать 1 сентября текущего года.
Ранее Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил ключевую статью о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.