Илон Маск призвал к пожизненному заключению для меняющих пол детям врачей

Американский бизнесмен, глава соцсети Twitter Илон Маск призвал наказывать пожизненным заключением врачей, меняющих пол детям, а также родителей несовершеннолетних, которые сделали подобную операцию. На эту тему он высказался в своем Twitter-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым и сможет дать согласие на это, должен сесть в тюрьму на всю жизнь», — заявил предприниматель.

Маск выразил такое мнение, комментируя запрет в штате Флорида на использование для лиц до 18 лет блокаторов полового созревания и гормональной терапии, а также проведение им операций по смене пола. Сенат Флориды одобрил эти меры в апреле.

Сенатор Клей Ярборо, говоря о несовершеннолетних, которые хотят сменить пол, заявил, что детям нужно «позволить быть детьми». Ранее аналогичные запреты в отношении несовершеннолетних также были введены в ряде других штатов страны.