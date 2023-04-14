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45 минут назад

Илон Маск призвал к пожизненному заключению для меняющих пол детям врачей

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Американский бизнесмен, глава соцсети Twitter Илон Маск призвал наказывать пожизненным заключением врачей, меняющих пол детям, а также родителей несовершеннолетних, которые сделали подобную операцию. На эту тему он высказался в своем Twitter-аккаунте.

Илон Маск призвал к пожизненному заключению для меняющих пол детям врачей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым и сможет дать согласие на это, должен сесть в тюрьму на всю жизнь», — заявил предприниматель.

Маск выразил такое мнение, комментируя запрет в штате Флорида на использование для лиц до 18 лет блокаторов полового созревания и гормональной терапии, а также проведение им операций по смене пола. Сенат Флориды одобрил эти меры в апреле.

Сенатор Клей Ярборо, говоря о несовершеннолетних, которые хотят сменить пол, заявил, что детям нужно «позволить быть детьми». Ранее аналогичные запреты в отношении несовершеннолетних также были введены в ряде других штатов страны.

В декабре Конгресс депутатов Испании одобрил законопроект, позволяющий лицам старше 16 лет менять официально зарегистрированный пол без медицинского освидетельствования. Кроме того, инициатива запрещает так называемую конверсионную терапию для подавления сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

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