Белоруссия предварительно согласилась передать Сапегу России
Белорусские власти дали предварительное согласие на передачу осужденной россиянки Софьи Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката ее семьи Антона Гашинского.
Ранее в Сети появились сообщения, что Сапеге якобы отказали в переводе.
«Отказов мы не получали. Предварительное согласие Беларуси было получено», — заявил Гашинский.
Он отметил, что согласие дала генпрокуратура республики. Теперь в России должно состояться заседание суда по делу Сапеги. Дата его проведения пока неизвестна.
Напомним, что Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA в Минске. Россиянку приговорили к 6 годам лишения свободы в гомельской женской колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, незаконном сборе и распространении данных о личной жизни сотрудников силовых структур и чиновников Белоруссии. Накануне стало известно, что Сапега согласилась на экстрадицию в Россию.