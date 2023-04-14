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Белоруссия предварительно согласилась передать Сапегу России

Белорусские власти дали предварительное согласие на передачу осужденной россиянки Софьи Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката ее семьи Антона Гашинского.

Белоруссия предварительно согласилась передать Сапегу России
© ТАСС

Ранее в Сети появились сообщения, что Сапеге якобы отказали в переводе.

«Отказов мы не получали. Предварительное согласие Беларуси было получено», — заявил Гашинский.

Он отметил, что согласие дала генпрокуратура республики. Теперь в России должно состояться заседание суда по делу Сапеги. Дата его проведения пока неизвестна.

Напомним, что Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA в Минске. Россиянку приговорили к 6 годам лишения свободы в гомельской женской колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, незаконном сборе и распространении данных о личной жизни сотрудников силовых структур и чиновников Белоруссии. Накануне стало известно, что Сапега согласилась на экстрадицию в Россию.

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