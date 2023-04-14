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8 минут назад

Япония запросила заседание СБ ООН из-за пуска ракеты КНДР

Lenta.ru

Власти Японии запросили заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за пуска ракеты КНДР, совершенного 13 апреля. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

Япония запросила заседание СБ ООН из-за пуска ракеты КНДР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«После проведенного накануне Северной Кореей ракетного пуска мы запросили экстренное заседание Совета безопасности ООН», — рассказал представитель правительства страны.

По его словам, на данный момент этот вопрос согласовывают.

Мацуно также подчеркнул, что Токио сожалеет, что Совбез ООН не предпринял необходимых мер в ответ на нарушение положений резолюций со стороны властей Северной Кореи.

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