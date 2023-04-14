Лукашенко заявил, что вместе с судьями спас Белоруссию в 2020 году

«В 2020 году по-разному воспринимали те события. Я исходил из того, что пройдет какое-то время и, оценивая, переоценивая те события, мы убедимся, что мы поступили правильно. Помните: вы защищали свою страну. И мы с вами спасли ту страну», — отметил Лукашенко.