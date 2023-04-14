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Лукашенко заявил, что вместе с судьями спас Белоруссию в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников судебного корпуса государства за их работу на благо республики, передает БелТА. По его словам, в том числе это касается событий лета 2020 года, связанных с массовыми протестами и беспорядками после переизбрания политика руководителем страны.

Лукашенко заявил, что вместе с судьями спас Белоруссию в 2020 году
© РИА Новости

«В 2020 году по-разному воспринимали те события. Я исходил из того, что пройдет какое-то время и, оценивая, переоценивая те события, мы убедимся, что мы поступили правильно. Помните: вы защищали свою страну. И мы с вами спасли ту страну», — отметил Лукашенко.

Как указал президент Белоруссии, судебный корпус исполнил особую роль на фоне событий трехлетней давности. Он также добавил, что судебное система не рухнула и не подвела свою страну.

«Если бы мы тогда дрогнули, у нас бы сегодня было хуже, чем на Украине. Поэтому помните это. Знайте, что вы сделали великое дело», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что каждый, кто встал на путь исправления после протестов 2020 года и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение.

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