$81.50-0.1790.16+0.16

В ЕС осудили очередной запуск баллистической ракеты со стороны КНДР

В ЕС осудили пуск баллистической ракеты нового типа со стороны КНДР 13 апреля и призвали Пхеньян прекратить подобные запуски.

В ЕС отреагировали на запуск баллистической ракеты со стороны КНДР
© ТАСС

«ЕС решительно осуждает запуск КНДР нового типа баллистической ракеты большой дальности 13 апреля. КНДР должна прекратить все незаконные и опасные действия», — приводит сообщение РИА Новости.

В ЕС призвали власти Северной Кореи немедленно выполнить свои обязательства в соответствии с резолюциями Совбеза ООН по части полного отказа от всего ядерного оружия и других средств массового поражения, а также программ по созданию баллистических ракет.

Ранее появилась новость, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.

Позднее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что ракета КНДР упала за пределами территориальных вод страны.

В КНДР назвали условие начала войны против США

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий