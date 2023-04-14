"Давайте сделаем это": Байден озвучил странное предложение в Ирландии

Это произошло во время официального визита президента Соединенных Штативов в Ирландию. По словам главы государства, нет ничего такого, что народы США и Великобритании не могли бы сделать сообща.

Также Байден не смог подписать гостевую книгу. Президенту США пришлось прибегнуть к подсказке на листе бумаге, чтобы справиться с этим. А во время встречи с главой правительства Ирландии Лео Варадкаром в президента чуть не попали мячом, пока они смотрели на игру детей на спортивной площадке.