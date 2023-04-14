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"Давайте сделаем это": Байден озвучил странное предложение в Ирландии

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Американский лидер Джозеф Байден поразил странным предложением «лизнуть мир», сообщает «Московский комсомолец».

"Давайте сделаем это": Байден озвучил странное предложение в Ирландии
© ТАСС

Это произошло во время официального визита президента Соединенных Штативов в Ирландию. По словам главы государства, нет ничего такого, что народы США и Великобритании не могли бы сделать сообща.

«Спасибо Вам, благослови Вас Господь. Давайте... Давайте лизнем мир. Давайте сделаем это!», — заявил глава Белого дома.

Также Байден не смог подписать гостевую книгу. Президенту США пришлось прибегнуть к подсказке на листе бумаге, чтобы справиться с этим. А во время встречи с главой правительства Ирландии Лео Варадкаром в президента чуть не попали мячом, пока они смотрели на игру детей на спортивной площадке.

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