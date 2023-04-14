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Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу

Конституционный совет (КС) Франции в пятницу признал пенсионную реформу частично законной и одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Соответствующее коммюнике опубликовано на сайте КС.

Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу
© ТАСС

При этом КС отклонил запрос левых партий на проведение референдума по вопросу о запрете повышения пенсионного возраста.

Также КС признал нелегитимными ряд статей законопроекта о пенсионной реформе, среди которых положение о введении штрафов для компаний, отказывающихся трудоустраивать лиц старше 55 лет.

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