Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу

Конституционный совет (КС) Франции в пятницу признал пенсионную реформу частично законной и одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Соответствующее коммюнике опубликовано на сайте КС.

При этом КС отклонил запрос левых партий на проведение референдума по вопросу о запрете повышения пенсионного возраста.