На 85-м году жизни умерла британская писательница Энн Перри. Об этом сообщает The New York Times.

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Согласно имеющейся информации, Перри пережила сердечный приступ в 2022 году, после которого так и не смогла восстановить здоровье. По словам агента писательницы, Перри умерла в больнице после резкого ухудшения самочувствия.

Широкую известность Перри получила как автор серии книг об инспекторе Томасе Питте, а также частном сыщике Уильяме Монке. Всего за свою жизнь Перри написала около сотни детективных произведений, которые разошлись тиражом более чем в 26 миллионов экземпляров. Кроме того, Перри попала в топ-100 мастеров криминального жанра лондонского издания Times.

Помимо своей творческой деятельности, Перри известна своей необычной биографией. Свой первый роман она опубликовала в 1979 году, но личность автора была неизвестна до 1994 года – вплоть до выхода номинированного на «Оскар» фильма Питера Джексона «Небесные создания», который был посвящён событиям из жизни Энн Перри. Фильм рассказывал историю из биографии Перри – в 15 лет писательница вместе с подругой насмерть забила кирпичом мать последней, когда подруг не отпустили в зарубежную поездку.