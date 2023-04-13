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10 минут назад

Глава Минюста Италии поручил провести проверки в отношении судей в связи с побегом Усса

ТАСС

Министр юстиции Италии Карло Нордио распорядился провести проверки в отношении миланских судей, а также направил инспекторов в прокуратуру Милана в связи с побегом российского гражданина Артема Усса из-под домашнего ареста. Об этом сообщила в четверг газета Corriere della Sera.

Минюст Италии начал проверку после побега Усса
Фото: СоцсетиСоцсети

По ее данным, министерство намерено, в частности, выяснить, на каких основаниях россиянин в конце 2022 года был переведен из тюрьмы под домашний арест. В четверг премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время заседания специального парламентского комитета по безопасности заявила, что не видит ответственности исполнительной власти за побег Усса. "Это была вина не правительства, а другого государственного органа", - приводит ее слова газета La Repubblica.

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Как сообщал ранее корреспонденту ТАСС источник, случившееся может привести к проблемам итальянских юридических властей с США, которые рассчитывали на экстрадицию россиянина и, учитывая его родство с губернатором, надеялись использовать для обмена на своих граждан, задержанных в РФ.

В среду La Repubblica выступила с утверждением, что итальянские следователи установили личности 4-5 человек, которые, предположительно, помогли Уссу совершить побег из-под домашнего ареста. В целом ему якобы помогала группа "менее чем из десяти человек". Прокуратура Милана полагает, что Усс за несколько часов покинул Италию на автомобиле, сменив несколько машин, утверждало издание. Следователи считают, что через Триест он попал в Словению, а затем отправился в Сербию, откуда якобы мог вылететь на самолете в Россию.

Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. В США ему грозит от 20 до 30 лет тюрьмы. Он был задержан в Италии 17 октября прошлого года, затем под домашним арестом ожидал решения суда об экстрадиции в США. 21 марта суд в Милане принял положительное решение по этому вопросу. 23 марта стало известно об исчезновении россиянина. Позже он добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд также объявлял Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже требовала его выдачи.

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