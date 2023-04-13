Минюст Италии начал проверку после побега Усса

Министр юстиции Италии Карло Нордио распорядился провести проверки в отношении миланских судей, а также направил инспекторов в прокуратуру Милана в связи с побегом российского гражданина Артема Усса из-под домашнего ареста. Об этом сообщила в четверг газета Corriere della Sera.

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По ее данным, министерство намерено, в частности, выяснить, на каких основаниях россиянин в конце 2022 года был переведен из тюрьмы под домашний арест. В четверг премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время заседания специального парламентского комитета по безопасности заявила, что не видит ответственности исполнительной власти за побег Усса. "Это была вина не правительства, а другого государственного органа", - приводит ее слова газета La Repubblica.

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Как сообщал ранее корреспонденту ТАСС источник, случившееся может привести к проблемам итальянских юридических властей с США, которые рассчитывали на экстрадицию россиянина и, учитывая его родство с губернатором, надеялись использовать для обмена на своих граждан, задержанных в РФ.

В среду La Repubblica выступила с утверждением, что итальянские следователи установили личности 4-5 человек, которые, предположительно, помогли Уссу совершить побег из-под домашнего ареста. В целом ему якобы помогала группа "менее чем из десяти человек". Прокуратура Милана полагает, что Усс за несколько часов покинул Италию на автомобиле, сменив несколько машин, утверждало издание. Следователи считают, что через Триест он попал в Словению, а затем отправился в Сербию, откуда якобы мог вылететь на самолете в Россию.