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16 минут назад

Сунак назвал Британию сверхдержавой

Илья Родин

Соединенное Королевство даже после Brexit остается сверхдержавой, заявил в интервью порталу Conservative Home премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Премьер пояснил, что Лондон активно отстаивает свои интересы по всему миру. Он добавил, что королевству не требуется состоять в Евросоюзе, чтобы быть сверхдержавой в сфере геополитики.

«Мы и есть сверхдержава во внешней политике», - подчеркнул Сунак.

По его мнению, страна делает те вещи, которые другие государства сделать не в состоянии по тем или иным причинам.

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Премьер подчеркнул, что геополитические возможности королевства столь высоки потому, что Лондон построил отношения с рядом других государств, добился уважения с их стороны.

Ранее сообщалось, что глава США Джо Байден оттолкнул со своего пути Риши Сунака с тем, чтобы как можно быстрее встретиться с послом Соединенных Штатов в Великобритании Джейн Хартли.

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