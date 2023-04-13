Сунак назвал Британию сверхдержавой

Соединенное Королевство даже после Brexit остается сверхдержавой, заявил в интервью порталу Conservative Home премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Премьер пояснил, что Лондон активно отстаивает свои интересы по всему миру. Он добавил, что королевству не требуется состоять в Евросоюзе, чтобы быть сверхдержавой в сфере геополитики.

«Мы и есть сверхдержава во внешней политике», - подчеркнул Сунак.

По его мнению, страна делает те вещи, которые другие государства сделать не в состоянии по тем или иным причинам.

Премьер подчеркнул, что геополитические возможности королевства столь высоки потому, что Лондон построил отношения с рядом других государств, добился уважения с их стороны.