Лукашенко выступил за ускорение сотрудничества с РФ в промышленности

Сотрудничество Белоруссии и России в промышленной сфере нужно ускорить. Об этом заявил резидент республики Александр Лукашенко, передает агентство «Прайм».

Сегодня он проводит встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Минске.

По словам Лукашенко, страна «делает большую ставку» на развитие сотрудничества с российской стороной в промышленной отрасли. В этой связи, как уточнил он, на прошлой неделе на заседании ВГС этому вопросу было уделено особое внимание в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко назвал ООО «МТЗ-Татарстан» своего рода хабом по реализации продукции многих производителей.

«Другой пример — Минский моторный завод, который совместно с вашим холдингом создает совместные газовые двигатели», — подчеркнул президент республики.

Он обратился к Минниханову с просьбой помочь ускорить их сертификацию и запуск серийного производства.