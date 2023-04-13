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Лукашенко выступил за ускорение сотрудничества с РФ в промышленности

Сотрудничество Белоруссии и России в промышленной сфере нужно ускорить. Об этом заявил резидент республики Александр Лукашенко, передает агентство «Прайм».

Лукашенко выступил за ускорение сотрудничества с РФ в промышленности
© globallookpress.com

Сегодня он проводит встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Минске.

По словам Лукашенко, страна «делает большую ставку» на развитие сотрудничества с российской стороной в промышленной отрасли. В этой связи, как уточнил он, на прошлой неделе на заседании ВГС этому вопросу было уделено особое внимание в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко назвал ООО «МТЗ-Татарстан» своего рода хабом по реализации продукции многих производителей.

«Другой пример — Минский моторный завод, который совместно с вашим холдингом создает совместные газовые двигатели», — подчеркнул президент республики.

Он обратился к Минниханову с просьбой помочь ускорить их сертификацию и запуск серийного производства.

Ранее Лукашенко заявил, что Минску нужны гарантии защиты белорусской территории Россией «как своей собственной».

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