$82.09-0.0989.76+0.03

В Венгрии отказались менять позицию по Украине из-за давления США

1

Глава по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес» Иштван Холлик заявил, что Венгрия не будет менять позицию по украинскому кризису из-за давления США. Об этом сообщает Hírek.

В Венгрии отказались менять позицию по Украине из-за давления США
© globallookpress.com

Так в «Фидес» прокомментировали санкции США против главы Международного инвестиционного банка со штаб-квартирой в Будапеште. Американский посол в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что санкции введены из-за связей и экономического сотрудничества венгерских властей с Россией.

«С должным уважением сообщаем послу, что не изменим своей позиции, мы на стороне мира», — подчеркнул Холлик.

Он отметил, что у США, напротив, «провоенная позиция». Представитель партии добавил, что правительство Виктора Орбана находится у власти уже 12 лет, США должны были понять, что «такими акциями давления они ничего не добиваются».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддерживает «новый железный занавес» между Востоком и Западом.

По словам министра, из-за своего географического положения Венгрия всегда выступала за сотрудничество Европы и Азии, а украинский кризис отражается на стране больше, чем на многих других государствах.

Сийярто также говорил, что в ЕС «приняли уже достаточно санкций» и теперь необходимо сосредоточиться на том, как добиться мира.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий