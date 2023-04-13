В Венгрии отказались менять позицию по Украине из-за давления США

Глава по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес» Иштван Холлик заявил, что Венгрия не будет менять позицию по украинскому кризису из-за давления США. Об этом сообщает Hírek.

Так в «Фидес» прокомментировали санкции США против главы Международного инвестиционного банка со штаб-квартирой в Будапеште. Американский посол в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что санкции введены из-за связей и экономического сотрудничества венгерских властей с Россией.

«С должным уважением сообщаем послу, что не изменим своей позиции, мы на стороне мира», — подчеркнул Холлик.

Он отметил, что у США, напротив, «провоенная позиция». Представитель партии добавил, что правительство Виктора Орбана находится у власти уже 12 лет, США должны были понять, что «такими акциями давления они ничего не добиваются».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддерживает «новый железный занавес» между Востоком и Западом.

По словам министра, из-за своего географического положения Венгрия всегда выступала за сотрудничество Европы и Азии, а украинский кризис отражается на стране больше, чем на многих других государствах.