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47 минут назад

Врачи сообщили о улучшении состояния здоровья Берлускони

ТАСС

Состояние здоровья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного более недели назад из-за пневмонии на фоне лейкоза, непрерывно улучшается. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении лечащих врачей политика.

Врачи сообщили о улучшении состояния здоровья Берлускони
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В течение последних 72 часов наблюдалось дальнейшее улучшение дыхательной и почечной функции при эффективном сдерживании лейкоцитоза и воспалительного синдрома. Общая клиническая картина требует продолжения лечения в больничных условиях, в отделении интенсивной терапии", - говорится в заявлении, подписанном руководителем миланской больницы "Сан-Раффаэле" Альберто Дзангрилло, который является личным врачом политика.

Экс-премьер Италии, лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" находится в реанимации "Сан-Раффаэле" с 5 апреля, он попал туда с подозрением на пневмонию. Позднее Дзангрилло подтвердил, что легочная инфекция развилась у политика на фоне хронического миеломоноцитарного лейкоза. Медик уточнил, что прогрессирующих признаков острого лейкоза у Берлускони не наблюдается.

Пасхальные праздники политик провел в больнице. Его постоянно навещают родные и друзья, которые сообщают, что пациент находится в хорошем настроении.

По утверждению специалистов, диагностированный у Берлускони тип лейкоза поддается лечению. Он обычно не агрессивный и может появляться у пожилых людей после 70 лет. Заболевание может не требовать пересадки костного мозга, в том числе потому, что такие операции в пожилом возрасте не рекомендованы, однако могут быть обострения.

В последние 30 лет Берлускони перенес несколько операций. В 2016 году ему сделали достаточно сложную операцию на сердце. В сентябре 2020 года он тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Его общее физическое состояние характеризуется медиками как ослабленное.

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