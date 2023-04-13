Врачи сообщили о улучшении состояния здоровья Берлускони

Состояние здоровья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного более недели назад из-за пневмонии на фоне лейкоза, непрерывно улучшается. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении лечащих врачей политика.

"В течение последних 72 часов наблюдалось дальнейшее улучшение дыхательной и почечной функции при эффективном сдерживании лейкоцитоза и воспалительного синдрома. Общая клиническая картина требует продолжения лечения в больничных условиях, в отделении интенсивной терапии", - говорится в заявлении, подписанном руководителем миланской больницы "Сан-Раффаэле" Альберто Дзангрилло, который является личным врачом политика.

Экс-премьер Италии, лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" находится в реанимации "Сан-Раффаэле" с 5 апреля, он попал туда с подозрением на пневмонию. Позднее Дзангрилло подтвердил, что легочная инфекция развилась у политика на фоне хронического миеломоноцитарного лейкоза. Медик уточнил, что прогрессирующих признаков острого лейкоза у Берлускони не наблюдается.

Пасхальные праздники политик провел в больнице. Его постоянно навещают родные и друзья, которые сообщают, что пациент находится в хорошем настроении.

По утверждению специалистов, диагностированный у Берлускони тип лейкоза поддается лечению. Он обычно не агрессивный и может появляться у пожилых людей после 70 лет. Заболевание может не требовать пересадки костного мозга, в том числе потому, что такие операции в пожилом возрасте не рекомендованы, однако могут быть обострения.