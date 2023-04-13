Иран, Россия и Китай призвали США ответить за ситуацию в Афганистане

США и их союзники должны взять ответственность за сложную ситуацию в Афганистане, снять санкции и вернуть стране активы, удерживаемые за рубежом. Как сообщает РИА Новости, к этому призвали в совместном заявлении главы МИД Ирана, России, Китая и Пакистана после встречи в Самарканде.

Они также выступили против восстановления США и союзниками военных баз в Афганистане и вокруг него. По их мнению, это навредит миру и стабильности в регионе.