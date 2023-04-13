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30 минут назад

Иран, Россия и Китай призвали США ответить за ситуацию в Афганистане

Никита Бородкин

США и их союзники должны взять ответственность за сложную ситуацию в Афганистане, снять санкции и вернуть стране активы, удерживаемые за рубежом. Как сообщает РИА Новости, к этому призвали в совместном заявлении главы МИД Ирана, России, Китая и Пакистана после встречи в Самарканде.

Они также выступили против восстановления США и союзниками военных баз в Афганистане и вокруг него. По их мнению, это навредит миру и стабильности в регионе.

Напомним, что в четверг, 13 апреля, в Самарканде проходит министерская конференция стран-соседей Афганистана с участием глав МИД России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Стороны обсуждают шаги по содействию политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в стране, а также дальнейшее развитие региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула.

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