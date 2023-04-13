Кулеба: Украина ждет от саммита НАТО ясности по срокам вступления в альянс

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе ясности по срокам вступления в альянс. Об этом он сообщил на открытии международной конференции по безопасности на Черном море, которую организовала Румыния и Украина под эгидой «Крымской международной платформы».
«Саммит НАТО в Вильнюсе является возможностью исправить ошибки прошлого и осуществить решительные шаги на пути к членству Украины в альянсе. Нужно показать, что двери не только открыты, но есть также четкое понимание, когда и как Украина войдет в них», — сказал Кулеба, слова которого приводятся на сайте украинского МИД.
Накануне бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла, что поддерживает запуск ускоренного процесса для вступления Украины в НАТО. По ее словам, она также выступает за передачу Киеву западных истребителей.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что страны Североатлантического альянса должны вместе решать вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО.
До этого парламент Литвы (Сейм) единогласно принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите блока, который пройдет 11–12 июля этого года в Вильнюсе.