Кулеба: Украина ждет от саммита НАТО ясности по срокам вступления в альянс

«Саммит НАТО в Вильнюсе является возможностью исправить ошибки прошлого и осуществить решительные шаги на пути к членству Украины в альянсе. Нужно показать, что двери не только открыты, но есть также четкое понимание, когда и как Украина войдет в них», — сказал Кулеба, слова которого приводятся на сайте украинского МИД.