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Экс-президента Грузии Саакашвили наградили в Польше премией памяти Леха Качиньского

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был удостоен неправительственной польской премии Promethean, учрежденной в честь погибшего президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщает «Новости-Грузия».

Саакашвили наградили в Польше премией памяти Леха Качиньского
© Газета.Ru

Награду получила мать Саакашвили Гиули Аласания и его друг, французский писатель и журналист Бернар Анри Леви.

Депутат Европарламента и экс-министр иностранных дел Польши Анна Фотыга на церемонии вручения премии поблагодарила президента Саакашвили «за его дружбу и верность идеалам».

«Я хотела бы пообещать ему, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему лечение в Польше или в другой стране. Мы продолжим оказывать давление на правительство Грузии, чтобы это произошло», – сказала она.

Гиули Аласания заявила в свою очередь, что Саакашвили и президент Качиньский «были друзьями».

«Я надеюсь, что вся ваша работа позволит моему сыну выжить», — отметила она.

Свои поздравления лауреатам премии направил президент Польши Андрей Дуда.

Promethean Award была учреждена в 2019 году редакцией портала www.niezalezna.pl – крупнейшего консервативного интернет-издания в Польше. Награда вручается политикам, общественным деятелям и людям, чья дипломатическая и экономическая деятельность «объединяет страны между Балтийским, Черным и Адриатическим морями». Жюри премии возглавляет Ярослав Качиньский – президент организации «Право и справедливость», брат Леха Качиньского.

26 марта стало известно, что в Норвегии Саакашвили был награжден премией имени Сьюра Линдебрекке – сооснователя консервативной партии страны. На церемонии награждения в Осло присутствовали Гиули Аласания, мать политика, и сын Николоз Саакашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал награждение содержащегося в тюрьме бывшего президента страны Михаила Саакашвили в Норвегии оскорблением грузинского народа.

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