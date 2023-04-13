Sky News: Британия готова передать Украине кредиты на $500 млн

Правительство Великобритании готово передать Украине дополнительные кредиты на $500 млн. Об этом сообщает телеканал Sky News, цитируя заявление британского Минфина.

Сообщается, что средства пойдут на социальные экономические нужды страны, в том числе содержание больниц и школ, поддержку незащищенных слоев населения.

«Великобритания готова предоставить Украине еще 500 миллионов долларов в виде гарантированных кредитов», — говорится в сообщении.

Таким образом, общий объем поддержки Великобритании превысит $8 млрд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши. 200 бронемашин будут поставлены в ближайшие сроки, еще 100 — позже.