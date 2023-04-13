Болтон предложил пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию

Североатлантический альянс должен пригласить в свои ряды Израиль, Австралию, Японию и прочие государства, которые могли бы пополнить бюджет организации. Такое мнение выразил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Он пояснил, что НАТО может реализовать предложение бывшего премьер-министра Испании Хосе Марии Аснара, который хотел сделать организацию всемирной. Болтон указал, что альянсу следует пригладить Израиль, Австралию, Японию и все другие страны, которые могут позволить себе расходовать значительные средства на оборону всего альянса.

Бывший помощник главы США также заявил, что Вашингтон и его союзники должны нарастить оборонные расходы в процентном соотношении к ВВП, пока они не достигнут значений, зафиксированных во времена президентства Рональда Рейгана. Болтон считает, что достигнуть этой цели можно за счет сокращения федерального бюджета в других сферах.