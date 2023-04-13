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Болтон предложил пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию

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Североатлантический альянс должен пригласить в свои ряды Израиль, Австралию, Японию и прочие государства, которые могли бы пополнить бюджет организации. Такое мнение выразил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Болтон предложил пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию
© ТАСС

Он пояснил, что НАТО может реализовать предложение бывшего премьер-министра Испании Хосе Марии Аснара, который хотел сделать организацию всемирной. Болтон указал, что альянсу следует пригладить Израиль, Австралию, Японию и все другие страны, которые могут позволить себе расходовать значительные средства на оборону всего альянса.

Бывший помощник главы США также заявил, что Вашингтон и его союзники должны нарастить оборонные расходы в процентном соотношении к ВВП, пока они не достигнут значений, зафиксированных во времена президентства Рональда Рейгана. Болтон считает, что достигнуть этой цели можно за счет сокращения федерального бюджета в других сферах.

Чиновник подчеркнул, что один из самых острых вопросов сегодня — снабжение Тайваня оружием. По его мнению, Вашингтон и его европейский и азиатские союзники должны предоставить Тайбэю больше военной помощи, а также встроить в системы коллективной безопасности государств.

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