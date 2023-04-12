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США ввели санкции против «Мегафона», «Юнармии» и  Хуснуллина

Министерство финансов США включило в санкционный список более 30 физических и около 90 юридических лиц из России. Об этом сообщает ТАСС.

США ввели санкции против «Мегафона» и «Юнармии»
© РИА Новости

Под новые санкции попал вице-премьер России Марат Хуснуллин, военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и оператор связи «Мегафон». Кроме того, санкции ввели против «Металлоинвеста», ЧВК «Патриот» и АО «Русатом Оверсиз», который входит в госкорпорацию «Росатом».

Также в санкционный список вошло несколько граждан и компаний Венгрии и Кипра. Отмечается, что новые ограничения коснутся экспорта и других операции с физическими и юридическими лицами, которые попали в санкционные списки.

Ранее санкции против России расширила Канада.

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