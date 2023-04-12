Times удалила интервью с российским послом без объяснения причин

Американская газета Times удалила интервью с послом России в Лондоне Андреем Келиным без объяснения причин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство в Великобритании.
В дипмиссии заявили, что удаление газетой интервью с сайта является не только враждебным действием, но и «открыто нарушает принципы беспристрастности и свободы слова».
Российский посол направил письмо главному редактору издания Тони Галлахеру.
«Я нахожу очень показательным, что мое интервью о ситуации вокруг Украины от 9 апреля, которое вызвало искренний интерес среди ваших читателей (около 400 комментариев за два дня), во-первых, было опубликовано только в электронной версии Times, а затем удалено без уведомлений и объяснений», — обратился Келин к Галлахеру.