$82.18+2.6889.73+2.63

Газета Times удалила интервью с российским послом без объяснения причин

1

Американская газета Times удалила интервью с послом России в Лондоне Андреем Келиным без объяснения причин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство в Великобритании.

Times удалила интервью с российским послом без объяснения причин
© РИА Новости

В дипмиссии заявили, что удаление газетой интервью с сайта является не только враждебным действием, но и «открыто нарушает принципы беспристрастности и свободы слова».

Российский посол направил письмо главному редактору издания Тони Галлахеру.

«Я нахожу очень показательным, что мое интервью о ситуации вокруг Украины от 9 апреля, которое вызвало искренний интерес среди ваших читателей (около 400 комментариев за два дня), во-первых, было опубликовано только в электронной версии Times, а затем удалено без уведомлений и объяснений», — обратился Келин к Галлахеру.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий