Шварценеггер вышел с лопатой ремонтировать дорогу

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер вышел с лопатой, чтобы засыпать выбоину на дороге у своего дома в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Mirror.

Шварценеггер выложил в соцсетях видео о том, как он вместе с помощником засыпает яму на дороге, из-за которой «в течение нескольких недель портились автомобили и велосипеды». По словам актера, ему надоело ждать, пока ее заделают.

«Я вышел со своей командой и починил ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать», — подписал он ролик.

Арнольд Шварценеггер также отметил, что смотрел на эту яму три недели, но так и не дождался ее ремонта.

На видео проезжающая мимо соседка опускает окно своего автомобиля и благодарит Шварценеггера за его работу. На что актер ответил:

«Пожалуйста. Вы должны сделать это сами. Это безумие».

В свою очередь представитель Шварценеггера Дэниел Кетчелл заметил, что жители района Брентвуд неоднократно просили отремонтировать дороги, которые пришли в негодность из-за зимних бурь.