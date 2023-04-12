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Трамп назвал лидеров России, КНР и КНДР умнейшими людьми

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Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox

Трамп назвал лидеров России, Китая и Северной Кореи умнейшими людьми
© Leah Millis/Reuters

News назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми. "Они все лучшие. Эти люди – лучшие в своей игре", - отметил Трамп, подчеркнув, что у него, в частности, были превосходные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, высокой оценки удостоились лидер КНДР и президент России Владимир Путин. "Насколько умен Ким Чен Ын? Он - лучший. Люди говорят про него то одно, то другое. Однако в действительности он очень умен Что касается Путина, то он также очень умен", - добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что разговор Путина с Си Цзиньпином о переменах является худшим моментом в истории для Соединенных Штатов Америки. Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Путина "великим воином", а Трампа — "прошлым".

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