Трамп назвал лидеров России, Китая и Северной Кореи умнейшими людьми

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox

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News назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми. "Они все лучшие. Эти люди – лучшие в своей игре", - отметил Трамп, подчеркнув, что у него, в частности, были превосходные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, высокой оценки удостоились лидер КНДР и президент России Владимир Путин. "Насколько умен Ким Чен Ын? Он - лучший. Люди говорят про него то одно, то другое. Однако в действительности он очень умен Что касается Путина, то он также очень умен", - добавил Трамп.