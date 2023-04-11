Во Франции потребовали демонтировать фрески Шагала в Парижской опере
От министерства культуры Франции требуют демонтировать фрески Марка Шагала в Парижской опере. Об этом пишет Le Figaro.
Убрать роспись Шагала требуют правообладатели наследия другого художника — классика Жюля Леневё, фрески которого украшали свод над зрительным залом с конца XIX века до 1964 года. Леневё был другом архитектора здания Парижской оперы — Шарля Гарнье.
Выставка его работ прошла совсем недавно в его родном городе Анже. После ее закрытия правообладатели решили добиться возвращения первоначального вида купола Парижской оперы.
Le Figaro отмечает, что их примут в минкультуры Франции 9 мая, но шансы на выполнения их требований невелики, считает гид, экскурсовод и житель Парижа Наталья Сависько:
Наталья Сависько гид в Париже:
«Эту фреску просили отреставрировать, написать заново Шагала, потому что он являлся очень известным на тот момент и в Париже, и во всем мире представителем первой парижской школы. Это был известный здесь человек, французы его очень любят. Вчера открылась в Ателье Люмьер мультимедийная выставка Шагала, и там целый блок был посвящен именно росписи Парижской оперы. Такие авангардные картины, летающие фигуры. Ну и вообще Шагал очень популярен, очень много его картин в Париже находится, в том числе в центре Помпиду — в Музее современного искусства. Насчет демонтажа, я думаю, что это нереально. В Парижской опере весь потолок расписан в классическом стиле — полные женщины, купидоны, красивые цветы, орнаменты. Классическая, как в Венской опере, как в Будапештской опере, европейская роспись. Шагала попросили расписать по-новому потолок оперы — и по всем стенам, по всему потолку идет классическое изображение, а именно несколько метров, вот этот круглый купол, там летающие фигуры Шагала. Никто не ошибется, посмотрев на этот купол — сразу понятно, что это Шагал. Я не знаю, кто в Париже осмелится снять Шагала».
Марк Шагал расписал плафон под куполом оперы во Дворце Гарнье в 1964 году. Его авангардные фрески выполнены на съемных полимерных панелях, он работал над ними год. Директор Парижской оперы Мартин Аждари сообщил изданию Le Figaro, что «идея демонтировать шедевр Шагала вызовет множество сложных вопросов и не стоит не повестке дня».
Эта инициатива не более чем пиар, считает искусствовед, основатель академии Op Pop Art, галерист Анастасия Постригай.
Анастасия Постригай искусствовед, основатель академии Op Pop Art, галерист:
«Ситуация довольно-таки курьезная. Если мы положим на одну чашу весов художника Леневё, а на другую художника Шагала, конечно же, будет очень сильный перевес в сторону Марка Шагала, потому что это настоящий гений, который в 77 лет сделал просто невероятный проект, титанические усилия приложил. И это ни какая-то проходная работа, это действительно настоящий шедевр, который очень органично вписался в пространство оперы «Гарнье». Она же выполнена в стиле эклектика, и вот это обилие золота, перегруженность деталями давит, когда ты заходишь в фойе, например. А когда заходишь в зал и поднимаешь голову, ты оказываешься совершенно в ином пространстве. Когда ты рассматриваешь то, что написал Шагал, ты отвлекаешься от того, что происходит на сцене. Я представляю, что примерно мы увидим, если откроют росписи этого друга Гарнье Леневё. Это будет такая слащавая академическая, салонная живопись, которая однозначно не будет представлять для истории искусства такого интереса, как роспись Шагала. Я не понимаю, для чего вообще родственники, наследники этого художника начали всю эту шумиху. Возможно для того, чтобы обратить внимание на своего предка».
Заказ на роспись в зале парижской оперы Марк Шагал получил от французского писателя Андре Мальро, который занимал пост министра культуры в правительстве Шарля де Голля. Плафон разделен на пять секторов: белый, синий, желтый, красный и зеленый. На каждом из них — сюжет классической оперы или балета и парижские достопримечательности.