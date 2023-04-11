Во Франции потребовали демонтировать фрески Шагала в Парижской опере

«Ситуация довольно-таки курьезная. Если мы положим на одну чашу весов художника Леневё, а на другую художника Шагала, конечно же, будет очень сильный перевес в сторону Марка Шагала, потому что это настоящий гений, который в 77 лет сделал просто невероятный проект, титанические усилия приложил. И это ни какая-то проходная работа, это действительно настоящий шедевр, который очень органично вписался в пространство оперы «Гарнье». Она же выполнена в стиле эклектика, и вот это обилие золота, перегруженность деталями давит, когда ты заходишь в фойе, например. А когда заходишь в зал и поднимаешь голову, ты оказываешься совершенно в ином пространстве. Когда ты рассматриваешь то, что написал Шагал, ты отвлекаешься от того, что происходит на сцене. Я представляю, что примерно мы увидим, если откроют росписи этого друга Гарнье Леневё. Это будет такая слащавая академическая, салонная живопись, которая однозначно не будет представлять для истории искусства такого интереса, как роспись Шагала. Я не понимаю, для чего вообще родственники, наследники этого художника начали всю эту шумиху. Возможно для того, чтобы обратить внимание на своего предка».