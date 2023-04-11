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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой второй волны мобилизации в России нет. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля подчеркнул, что обсуждаемые изменения о едином реестре военнообязанных и электронных повестках не связаны с ней.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил генпрокурору Игорю Краснову обращение с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в отношении нее уголовные дела. Об этом пишет ТАСС.
Статистика Банка России показала, что в пятницу, 7 апреля, ЦБ продал иностранную валюту на сумму в 3,8 млрд рублей. Об этом пишет РБК. Это связано с операциями по поручению Минфина в рамках бюджетного правила, которое позволяет сгладить доходы бюджета. В то же время рубль, до этого уже слабевший на протяжении нескольких последних дней, ускорил падение и достиг почти годового минимума в более чем 83,4 за доллар. Однако в середине дня рубль внезапно стал укрепляться и закончил торги на отметке 81,1 за доллар.
У США возникли опасения, что Объединенные Арабские Эмираты помогают России обходить санкции. Об этом сообщает Associated Press News (AP) со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.
Власти Киева запретили проведение пасхальных богослужений в храмах города. Службы рекомендовано проводить в онлайн-режиме. Об этом пишет ТАСС. Как уточнили в Киевской горадминистрации, комендантский час продлится с 00:00 до 05:00. Власти выступили с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и вместо этого обеспечить онлайн-трансляции на украинских телеканалах, а также через интернет.
Доля рубля в расчетах за экспортные поставки на конец прошлого года превысила 30%. Согласно аналитическим материалам Банка России, она сравнялась с долей доллара и заметно превысила долю евро. Как отмечает Центробанк, после перевода оплаты за поставки газа в недружественные страны в рубли доля национальной валюты существенно выросла. К концу 2022 года суммарный вес доллара США и евро в расчетах как за экспортные, так и за импортные поставки составлял немногим менее 50%, что соответствует сложившейся страновой структуре внешней торговли России.
Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что продолжает общаться с украинскими спортсменками. В интервью порталу «Чемпионат.com» она призналась, что довольно близко дружила с Мартой Костюк, которая недавно отказалась жать ей руку после матча.
Извержение вулканов Безымянного и Шивелуча на Камчатке могло спровоцировать землетрясение, которое произошло на полуострове 3 апреля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
Сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Крыма и экс-министр спорта региона Георгия Шестака, Денис Шестак, погиб в зоне спецоперации. Об этом пишет РБК. Представители Федерации спортивной борьбы сообщили, что Денис Шестак, который ранее работал тренером по греко-римской борьбе в Бахчисарае, принимал участие в спецоперации на территории Украины. Он погиб 7 апреля.
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что от российских спортсменов попросят подписать декларацию против СВО для допуска к соревнованиям. Как сообщает «Матч ТВ», она уверена, что подавляющее большинство атлетов не станут подписывать документ и выступать без национальной символики.