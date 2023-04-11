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16 минут назад

Пока вы не уснули: Кремль о второй волне частичной мобилизации и действия ЦБ в день падения рубля до 83 за доллар

Елена Прошина

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Песков ответил на вопрос о второй волне частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой второй волны мобилизации в России нет. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля подчеркнул, что обсуждаемые изменения о едином реестре военнообязанных и электронных повестках не связаны с ней.

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Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Ахеджаковой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил генпрокурору Игорю Краснову обращение с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в отношении нее уголовные дела. Об этом пишет ТАСС.

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Стали известны действия ЦБ в день падения рубля до 83 за доллар

Статистика Банка России показала, что в пятницу, 7 апреля, ЦБ продал иностранную валюту на сумму в 3,8 млрд рублей. Об этом пишет РБК. Это связано с операциями по поручению Минфина в рамках бюджетного правила, которое позволяет сгладить доходы бюджета. В то же время рубль, до этого уже слабевший на протяжении нескольких последних дней, ускорил падение и достиг почти годового минимума в более чем 83,4 за доллар. Однако в середине дня рубль внезапно стал укрепляться и закончил торги на отметке 81,1 за доллар.

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США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций

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У США возникли опасения, что Объединенные Арабские Эмираты помогают России обходить санкции. Об этом сообщает Associated Press News (AP) со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.

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В Киеве запретили богослужения на Пасху

Власти Киева запретили проведение пасхальных богослужений в храмах города. Службы рекомендовано проводить в онлайн-режиме. Об этом пишет ТАСС. Как уточнили в Киевской горадминистрации, комендантский час продлится с 00:00 до 05:00. Власти выступили с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и вместо этого обеспечить онлайн-трансляции на украинских телеканалах, а также через интернет.

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Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30%

Доля рубля в расчетах за экспортные поставки на конец прошлого года превысила 30%. Согласно аналитическим материалам Банка России, она сравнялась с долей доллара и заметно превысила долю евро. Как отмечает Центробанк, после перевода оплаты за поставки газа в недружественные страны в рубли доля национальной валюты существенно выросла. К концу 2022 года суммарный вес доллара США и евро в расчетах как за экспортные, так и за импортные поставки составлял немногим менее 50%, что соответствует сложившейся страновой структуре внешней торговли России.

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Теннисистка Потапова рассказала об отношениях с украинками

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что продолжает общаться с украинскими спортсменками. В интервью порталу «Чемпионат.com» она призналась, что довольно близко дружила с Мартой Костюк, которая недавно отказалась жать ей руку после матча.

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Ученый объяснил извержения вулканов на Камчатке

Извержение вулканов Безымянного и Шивелуча на Камчатке могло спровоцировать землетрясение, которое произошло на полуострове 3 апреля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

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В зоне СВО погиб сын экс-министра спорта Крыма

Сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Крыма и экс-министр спорта региона Георгия Шестака, Денис Шестак, погиб в зоне спецоперации. Об этом пишет РБК. Представители Федерации спортивной борьбы сообщили, что Денис Шестак, который ранее работал тренером по греко-римской борьбе в Бахчисарае, принимал участие в спецоперации на территории Украины. Он погиб 7 апреля.

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Вяльбе назвала предателями спортсменов, которые пойдут на условия МОК

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что от российских спортсменов попросят подписать декларацию против СВО для допуска к соревнованиям. Как сообщает «Матч ТВ», она уверена, что подавляющее большинство атлетов не станут подписывать документ и выступать без национальной символики.

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В мире,Виталий Бородин,Игорь Краснов,Марта Костюк,Алексей Озеров,Елена Вяльбе,Анастасия Потапова,Лия Ахеджакова,Дмитрий Песков,Банк России,Пентагон,
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