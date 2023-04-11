В Киеве запретили богослужения на Пасху

Власти Киева запретили проведение пасхальных богослужений в храмах города. Службы рекомендовано проводить в онлайн-режиме. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в Киевской горадминистрации, комендантский час продлится с 00:00 до 05:00. Власти выступили с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и вместо этого обеспечить онлайн-трансляции на украинских телеканалах, а также через интернет.

Ранее сообщалось, что пасхальную службу в Киево-Печерской лавре проведет Православная церковь Украины.

В последние недели сторонники ПЦУ силой захватывают украинские храмы канонической церкви. Также есть факты нападения на священнослужителей. С УПЦ был расторгнут договор аренду Киево-Печерской лавры, а монахов попросили покинуть территорию.