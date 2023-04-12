Пентагон создал команду для расследования утечки разведданных

Министерство обороны Великобритании утверждает, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ведомства.

В британском оборонном Министерстве порекомендовали проявлять осторожность к сообщениям, которые потенциально могут распространять дезинформацию. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки секретных документов. Издание Politico до этого писало, что Соединенные Штаты пытаются найти способ успокоить Киев и союзников в Европе после появления в интернете засекреченной информации из Пентагона.