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В британском Минобороны уверены в неточности секретных материалов Пентагона

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Министерство обороны Великобритании утверждает, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ведомства.

Пентагон создал команду для расследования утечки разведданных
© Peter Morrison/AP

"Широко освещаемая утечка секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности", - говорится в заявлении.

В британском оборонном Министерстве порекомендовали проявлять осторожность к сообщениям, которые потенциально могут распространять дезинформацию. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки секретных документов. Издание Politico до этого писало, что Соединенные Штаты пытаются найти способ успокоить Киев и союзников в Европе после появления в интернете засекреченной информации из Пентагона.

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