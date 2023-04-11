$79.50+0.1487.10+0.37

В Германии призвали Зеленского не провоцировать Россию

1

Немецкая журналистка и публицистка Алиса Шварцер призвала президента Украины Владимира Зеленского не провоцировать Россию. Ее слова передает издание Exxpress.

В Германии призвали Зеленского не провоцировать Россию
© Lenta.ru

Шварцер отметила, что риторика Зеленского носит провокативный характер.

«Такой подстрекательский язык недопустим! Если сейчас Украина нападет на Крым, что станет пересечением красной черты России, то я боюсь представить, каков будет ответ Кремля», — высказалась журналистка.

По ее мнению, в результате все западные страны будут в эпицентре мировой войны.

Публицистка также раскритиковала военную помощь Запада Украине. Она выразила мнение, что снабжение Киева вооружением не спасает жизни, а убивает.

В феврале Зеленский пожаловался на нежелание Германии помогать Киеву оружием. По его словам, канцлера Германии Олафа Шольца «приходится заставлять помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а всей Европе». Канцлер назвал заявление украинского лидера смешным и посчитал, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий