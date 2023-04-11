В Германии призвали Зеленского не провоцировать Россию

Немецкая журналистка и публицистка Алиса Шварцер призвала президента Украины Владимира Зеленского не провоцировать Россию. Ее слова передает издание Exxpress.

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Шварцер отметила, что риторика Зеленского носит провокативный характер.

«Такой подстрекательский язык недопустим! Если сейчас Украина нападет на Крым, что станет пересечением красной черты России, то я боюсь представить, каков будет ответ Кремля», — высказалась журналистка.

По ее мнению, в результате все западные страны будут в эпицентре мировой войны.

Публицистка также раскритиковала военную помощь Запада Украине. Она выразила мнение, что снабжение Киева вооружением не спасает жизни, а убивает.