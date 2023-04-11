Еще одна страна может «порвать» с США

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут разорвать отношения с США по вопросам геополитического значения. Такой прогноз дал колумнист Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes, передает РИА Новости.

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Он указал, что эта тенденция началась с Саудовской Аравии. Он напомнил про прохладный прием президента США Джо Байдена в Эр-Рияд в июле прошлого года. Затем Саудовская Аравия и вовсе выбрала Китай своим посредником в их сближении с Ираном. ОАЭ могут последовать их примеру, считает журналист.

Он указал, что и Саудовская Аравия, и ОАЭ во многих отношениях брали пример с Вашингтона, однако сегодня Абу-Даби будет действовать исключительно в своих интересах.

«Если это означает, что он должен не согласиться с США или даже порвать с ними по вопросам геополитического значения, то так тому и быть», — указал Рапоза.

Он напомнил, что президент Джо Байден еще летом 2022 года пригласил лидера ОАЭ Мохаммеда бен Заида нанести рабочий визит в Вашингтон, но встреча до сих пор не состоялась. Журналист считает это наглядной демонстрацией сложностей в отношениях между ОАЭ и администрацией США.