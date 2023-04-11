Возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат погиб на Украине

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Стретович погиб в аварии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения его бывших коллег в социальных сетях.

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Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе. Первым об аварии проинформировал экс-депутат Рады Александр Доний.

«Неприятное известие — в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович», — написал он.

Позже другой бывший парламентарий Михаил Поживанов подтвердил эту информацию.

Украинская журналистка Мирослава Бердник в своем Telegram-канале отметила, что незадолго до смерти Стретович возглавил захват храма Украинской православной церкви (УПЦ). Однако она не уточнила, какой именно храм имеется в виду.

Агентство напоминает, что многие региональные власти на Украине приняли решение о запрете деятельности УПЦ, обосновав такую меру связью церкви с Россией. В парламент страны уже внесен законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине.

До этого стало известно, что во время захвата Украинской православной церкви в Киевской области умер один из нападавших мужчин.