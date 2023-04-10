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16 минут назад

Белый дом оценил напряженность в отношениях с Китаем

Lenta.ru

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оценил напряженность в отношениях США и Китая. Его слова передает РИА Новости.

Белый дом оценил напряженность в отношениях с Китаем
Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look PressChris Kleponis / CNP / Global Look Press

Как заявил Кирби, «напряженность, определенно, находится на высоком уровне».

«Мы хотели бы, чтобы эти отношения стали лучше», — добавил он.

Представитель Белого дома отметил, что президент США Джо Байден ждет возможности провести новый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и намерен сделать это «в подходящее время». Кроме того, США прорабатывают возможность визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, а также обсуждают с Пекином возможные поездки американских министров финансов и торговли.

Ранее замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов оценил вероятность военного конфликта Китая и США вокруг Тайваня в этом десятилетии. Вспышки напряженности между Китаем и США вокруг Тайваня не являются смертельно опасными, однако есть вероятность, что КНР ответит полномасштабным ударом, если американская администрация не сменит курс, отметил он.

В мире,Александр Ломанов,Энтони Блинкен,Джон Кирби,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,ИМЭМО РАН,
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