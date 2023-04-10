Белый дом оценил напряженность в отношениях с Китаем

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оценил напряженность в отношениях США и Китая. Его слова передает РИА Новости.

Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press Chris Kleponis / CNP / Global Look Press

Как заявил Кирби, «напряженность, определенно, находится на высоком уровне».

«Мы хотели бы, чтобы эти отношения стали лучше», — добавил он.

Представитель Белого дома отметил, что президент США Джо Байден ждет возможности провести новый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и намерен сделать это «в подходящее время». Кроме того, США прорабатывают возможность визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, а также обсуждают с Пекином возможные поездки американских министров финансов и торговли.