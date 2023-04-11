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32 минуты назад

В Польше назвали ерундой идею объединения с Украиной

Lenta.ruиещё 2

Польша никогда не строила планы по объединению с Украиной. Об этом Александр Квасьневский.

В Польше прокомментировали идею объединения с Украиной
Фото: lenta.rulenta.ru

«Это ерунда, абсолютное дурачество. Это придумано Москвой, в Польше абсолютно никто не хочет ни говорить, ни думать об этом», — сказал экс-президент.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Польша намеревается ввести войска на Украину и, воспользовавшись ослаблением республики, забрать часть ее западных территорий. Он утверждает, что Польша хочет вернуть себе территории в границах Речи Посполитой.

До этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Польша может присоединить к своей территории часть украинских земель под каким-либо предлогом. Белик заявил о желании Польши забрать часть Украины — например, территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

В мире,Александр Квасьневский,Дмитрий Белик,Николай Азаров,Комитет госдумы по международным делам,Мнения,
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