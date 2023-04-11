В Польше прокомментировали идею объединения с Украиной

Польша никогда не строила планы по объединению с Украиной. Об этом Александр Квасьневский.

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«Это ерунда, абсолютное дурачество. Это придумано Москвой, в Польше абсолютно никто не хочет ни говорить, ни думать об этом», — сказал экс-президент.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Польша намеревается ввести войска на Украину и, воспользовавшись ослаблением республики, забрать часть ее западных территорий. Он утверждает, что Польша хочет вернуть себе территории в границах Речи Посполитой.