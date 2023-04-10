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США изучают причину сбоев в работе «умных» бомб

По данным американского телеканала NBC News, в США исследуют сбой в работе систем наведения «умных» бомб JDAM, произошедший на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

США изучают причину сбоев в работе «умных» бомб
© globallookpress.com

В одном из секретных документов Пентагона, который попал в сеть, рассматриваются возможные причины этого сбоя, включая действия российских сил. Предполагается, что взрыватели бомб не настроены так, как нужно, и возможны проблемы с сигналом GPS из-за глушилок.

Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат подтвердил информацию о том, что украинские военные используют бомбы JDAM. Он отмечал, что авиация «достаточно успешно» наносит удары по важным целям противника.

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О том, что украинская армия активно использует комплекты JDAM, ранее сообщал и генерал ВВС США Джеймс Хекер. При этом точная конфигурация боеприпасов, которую получил Киев, пока неизвестна.

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