Скончался испанский писатель Фернандо Санчес Драго

Испанский писатель Фернандо Санчес Драго скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает EFE. Причиной смерти стал сердечный приступ. Писатель умер дома в Кастильфрио-де-ла-Сьерра. Его нашли без сознания соседи и вызвали "скорую". Он скончался до прибытия экстренных служб. Фернандо Санчес Драго родился 2 октября 1936 года в Мадриде .

После окончания Мадридского университета в 1967 году он переехал в Японию, где преподавал иностранные языки и историю человеческой мысли в Испании. Он написал более 45 произведений, среди которых много автобиографичных очерков и романов. Одними из самых известных его работ стали "Путь сердца" и "Параллельные смерти". В 1992 году Санчес Драго удостоился национальной премии "Планета" в категории "лучший роман на испанском языке" за свое произведение "La prueba del laberinto" ("Испытание лабиринтом").