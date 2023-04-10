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Скончался испанский писатель Фернандо Санчес Драго

Испанский писатель Фернандо Санчес Драго скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает EFE. Причиной смерти стал сердечный приступ. Писатель умер дома в Кастильфрио-де-ла-Сьерра. Его нашли без сознания соседи и вызвали "скорую". Он скончался до прибытия экстренных служб. Фернандо Санчес Драго родился 2 октября 1936 года в Мадриде.

Скончался испанский писатель Фернандо Санчес Драго
© globallookpress.com

После окончания Мадридского университета в 1967 году он переехал в Японию, где преподавал иностранные языки и историю человеческой мысли в Испании. Он написал более 45 произведений, среди которых много автобиографичных очерков и романов. Одними из самых известных его работ стали "Путь сердца" и "Параллельные смерти". В 1992 году Санчес Драго удостоился национальной премии "Планета" в категории "лучший роман на испанском языке" за свое произведение "La prueba del laberinto" ("Испытание лабиринтом").

Ранее умер хореограф Пьер Лакотт. Причиной смерти стало заражение крови. По словам жены Лакотта Гилены Тесмар, хореограф умер в клинике от сепсиса после инфицирования раны.

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