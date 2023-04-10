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10 минут назад

Представители Далай-ламы прокомментировали инцидент с мальчиком

Никита Бородкин

Далай-лама XIV извинился за поцелуй с мальчиком и просьбу «пососать язык». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на распространенное от имени духовного лидера буддистов заявление.

Напомним, что видео из храма в индийском городе Дармсала, которое распространилось в соцсетях накануне, было сделано еще в конце февраля. Во время церемонии Далай-лама поприветствовал послушников, которые закончили курсы. Один из мальчиков подошел к лидеру буддистов чтобы его обнять. Наставник поцеловал мальчика в губы, после чего высунул язык и попросил его «пососать».

«Его Святейшество желает извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед его многочисленными друзьями по всему миру за боль, которую могли причинить его слова», — подчеркнули в офисе Далай-ламы.

В заявлении также отметили, что духовный лидер часто «невинно и игриво дразнит людей», которых встречает, даже «на публике и перед камерами».

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